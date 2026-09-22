Фан-ID станет пропуском на Кубок России: что ждёт болельщиков с 1 октября?

С 1 октября карта болельщика (Фан-ID) станет обязательной для посещения домашних матчей команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках Кубка России.
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