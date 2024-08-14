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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в р...

Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в р...

Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в ранний доступ SteamПольская студия The Astronauts, основанная экс-разработчиками Painkiller и Bulletstorm, выпустила второй крупный патч для находящегося в раннем доступе фэнтезийного ролевого шутера Witchfire и уточнила сроки выхода игры в Steam.

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