Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в р...

Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в ранний доступ SteamПольская студия The Astronauts, основанная экс-разработчиками Painkiller и Bulletstorm, выпустила второй крупный патч для находящегося в раннем доступе фэнтезийного ролевого шутера Witchfire и уточнила сроки выхода игры в Steam.
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