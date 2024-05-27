Китай создал крупнейший в своей истории инвестфонд для развития полупроводников

Китай создал крупнейший в своей истории инвестиционный фонд в размере $47,5 млрд для поддержки национальной полупроводниковой промышленности, стремясь достичь технологической самодостаточности на фоне усиливающихся ограничений США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)