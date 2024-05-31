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Региональная Юридическая Служба

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В Госдуме дорабатывают законопроект о запрете пропаганды наркотиков: ищут баланс между запретом и защитой искусства

В Госдуме дорабатывают законопроект о запрете пропаганды наркотиков: ищут баланс между запретом и защитой искусства

Фото: ria.ru Законопроекты, направленные на борьбу с пропагандой наркотических средств, претерпят корректировку, чтобы найти оптимальный баланс между запретом деструктивной информации и защитой произведений искусства.

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