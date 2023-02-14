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Победители летней Спартакиады получили выплаты от Минспорта

Победители летней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов начали получать призовые выплаты от Министерства спорта РФ.

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