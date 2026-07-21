Москвичи массово игнорируют запрет на купание в городских водоемах

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Москве запрещенные пляжи этим летом бьют рекорды по популярности. Предупреждающие таблички никого не пугают: в грязные водоемы ныряют и дети, и взрослые, не боясь подхватить что-то похуже загара.
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