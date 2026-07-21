РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

Москвичи массово игнорируют запрет на купание в городских водоемах

Москвичи массово игнорируют запрет на купание в городских водоемах

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Москве запрещенные пляжи этим летом бьют рекорды по популярности. Предупреждающие таблички никого не пугают: в грязные водоемы ныряют и дети, и взрослые, не боясь подхватить что-то похуже загара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии