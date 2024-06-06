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Законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект об отмене ЕГЭ

Пояснительная записка к законопроекту об отмене ЕГЭ в России.Законопроект внесен в Государственную Думу.

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Комментарии
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VS
Vladimir Starovoytov
Ставлю 500 рэ против одной копейки, что этот закон громко поддержат 96% тех, внедрял ЕГЭ. 4% отмолчатся.
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17 час.
Балу -
ЕГЭ был введен, в том числе, &quot;в целях искоренения коррупции в школах и ВУЗах&quot; и сразу же половина Кавказа заговорила на русском языке даже лучше носителей русского языка... Видать для искоренения коррупции нужны несколько иные методы...
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16 час.
лл
лина любимцева
Отменят ЕГЭ - очень хорошо!!!
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13 час.

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