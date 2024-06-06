Законопроект об отмене ЕГЭ

Ставлю 500 рэ против одной копейки, что этот закон громко поддержат 96% тех, внедрял ЕГЭ. 4% отмолчатся.

Балу -

ЕГЭ был введен, в том числе, "в целях искоренения коррупции в школах и ВУЗах" и сразу же половина Кавказа заговорила на русском языке даже лучше носителей русского языка... Видать для искоренения коррупции нужны несколько иные методы...