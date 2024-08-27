Журналист Такер Карлсон назвал арест Дурова признаком диктатуры во Франции

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является признаком диктатуры в стране. Такое мнение 26 августа в ходе беседы с бывшим независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим выразил американский журналист Такер Карлсон.
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