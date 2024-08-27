ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Пусть штата отдаст Техас!!!Мексика приостано...
  • Светлана Зуева
    Надо быть на чеку,сомневаться всегда надо,а то можно проспать....Мирошник усомнилс...
  • Eduard
    Всё Украина ему снится.А что он её владелец?Столтенберг 28 ав...

Журналист Такер Карлсон назвал арест Дурова признаком диктатуры во Франции

Журналист Такер Карлсон назвал арест Дурова признаком диктатуры во Франции

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является признаком диктатуры в стране. Такое мнение 26 августа в ходе беседы с бывшим независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим выразил американский журналист Такер Карлсон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх