Во Франции предрекли гибель своего сельского хозяйства в случае принятия Украины в ЕС

ЕС даже в составе 27 членов сталкивается с большим количеством сложностей, а вступление в него Украины, крупной аграрной страны, подорвет конкурентоспособность стран, в особенности Франции, считает вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль в эфире.