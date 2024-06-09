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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава наблюдательного совета «Аякса» опроверг слухи об интересе к Сперцяну: «Это исключено. Кто-то занимается выдумками и заполняет ими интернет»

Председатель наблюдательного совета клуба Майкл ван Праг назвал сообщения об интересе к игроку «сказками».

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