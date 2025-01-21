Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга появится новая улица

На ней будет проложена двухполосная велосипедная дорожка На рабочем совещании правительства Санкт-Петербурга рассмотрели вопросы развития транспортной инфраструктуры города, в частности Колпинского и Фрунзенского районов.
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