«Нарывалась на охрану», – почему Никита Михалков не общается с внучкой и до сих пор не знаком с её мужем Петром Скворцовым Оксана БуянкинаВнучка прославленного режиссёра Никиты Михалкова – Александра – 4 года назад вышла замуж за актёра Петра Скворцова.
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