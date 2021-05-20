«Нарывалась на охрану», – почему Никита Михалков не общается с внучкой и до сих пор не знаком с её мужем Петром Скворцовым Оксана БуянкинаВнучка прославленного режиссёра Никиты Михалкова – Александра – 4 года назад вышла замуж за актёра Петра Скворцова.