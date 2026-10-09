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Раскрыта фраза Жезуша, которая задела Роналду за живое

Раскрыта фраза Жезуша, которая задела Роналду за живое

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду особенно болезненно воспринял публичные слова главного тренера Жорже Жезуша, которые счёл наказанием в свой адрес.

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