Раскрыта фраза Жезуша, которая задела Роналду за живое

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду особенно болезненно воспринял публичные слова главного тренера Жорже Жезуша, которые счёл наказанием в свой адрес.
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