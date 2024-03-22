👍 Крымская весна открыла новую эпоху в истории полуострова и всей нашей страны Как сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов, события весны 2014 года открыли перед крымчанами новые горизонты и возможности.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👍 Крымская весна открыла новую эпоху в истории полуострова и всей нашей страны Как сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов, события весны 2014 года открыли перед крымчанами новые горизонты и возможности.