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Царьград

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Маск в курсе: Кузякин рассказал о серьезной проблеме для Starlink

Маск в курсе: Кузякин рассказал о серьезной проблеме для Starlink

Кузякин объяснил принцип работы «Волны-Купола-Гаранта» - серьезной проблеме для Starlink.Илон Маск в курсе, что в России появилось средство, всерьез мешающее работе Starlink.

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