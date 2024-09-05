И это вопрос национальной безопасности Сейчас в Думе находится 25 законопроектов о регулировании процессов миграции.
Сергей Миронов: 90% мигрантов не собираются у нас работать ни дня
Комментарии
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Заметили, как похваляютс сейчас руководители среднеазиатских и Кавказ? Мол, "мы избили криминал, у нас прекрасно, тихо и замечательно. Весь бандитизм, который буйным цветом сейчас в России сейчас здесь. Там нельзя мужикам лезть знакомиться, в России можно. Там нельзя старших обижаиь, здесь можно и прочие, и арочее. Вот мне интересно, как можно запустить в страну людоедов? Ну, то есть людей с другим менталитетом. Перевезли весь бандитизм в Россию! Вы же посмотрите, КТО совершает преступления! И ничего: ни наказания ни выдворения всём кагалом не происходит. Они убивают, но они не виноваты, они насилуют, но опять они не виноваты! Они машут ножками, опять не виноваты! Где ваша работа, господин Миронов?
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1 час.
зуфар юсупов
Но разве это не является государственной политикой России в области миграции? Такая задача поставлена уже более 30 лет назад. В то время, когда Россия находилась под плотным кураторством Запада. И сейчас в принципе ничего не меняется. Против России ополчились все. Начиная с промышленно развитых стран, заканчивая нашими ближайшими соседями-бывшим нашими согражданами. Наступление идёт по всем фронтам, но самое страшное это то, что благодаря тому, что идеология запрещена российской Конституцией, государство оказалось "без станового хребта"-государственной морали. позволявшей СССР придерживаться чёткой линии как в экономике, так и в политике внутренней и внешней. Благодаря отсутствию идеологии (генеральной линии развития общества) через поколение рушится всё. Нет морали-нет цивилизованной жизни.
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1 час.
Виктор Онегин
Вячеслав Дегтярев написал: "ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ПИАР ПЕРЕД ВЫБОРАМИ"-прямо в точку. Но если приезжие не работают,то на что живут. Патент? да за патент нужно платить,что эта... ладно пусть Миронов не знает?.. А если ещё и не понимает,зачем нам такие мироновы?! Работают они и деньги зарабатывают,но это всё проходит мимо госказны,прямо сверх доходами российских хитровывернутых дельцов. Не с иностранными рабочими необходимо бороться,а со своими ворами. А молодежь и молодых иностранных рабочих необходим строжайший учёт гос органов и отслеживание их места работы с обязательным обучением русскому языку(в кишлаке,как и в их родном городе их ни кто обучать не будет,ещё и преследовать за русский будут.) А вот госпрограмма в РФ по демографии отделывается не только полумерами но и до одной четверти мерами не дотягивает. Позор. В СССР намного лучше было.А с учёбой полная беда.Мало того что учат плохо ,так ещё за деньги. Да и обидно, когда вроде бы большие деньги( детские при рождении),к моменту их использованию по назначению становятся "мелочью на обеды". Такие мироновы о народе не думают, да и зачем? Если не они так какие нибуть другие пупкины придут к власти и законотворчеству,так уж избирательная система в России построена: выбираем портреты с идеальными репутациями и получаем то что необходимо воротилам на "денежных мешках" ну всё как при капитализме.
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4 мин.
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