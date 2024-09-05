Сергей Миронов: 90% мигрантов не собираются у нас работать ни дня

NN N N Заметили, как похваляютс сейчас руководители среднеазиатских и Кавказ? Мол, "мы избили криминал, у нас прекрасно, тихо и замечательно. Весь бандитизм, который буйным цветом сейчас в России сейчас здесь. Там нельзя мужикам лезть знакомиться, в России можно. Там нельзя старших обижаиь, здесь можно и прочие, и арочее. Вот мне интересно, как можно запустить в страну людоедов? Ну, то есть людей с другим менталитетом. Перевезли весь бандитизм в Россию! Вы же посмотрите, КТО совершает преступления! И ничего: ни наказания ни выдворения всём кагалом не происходит. Они убивают, но они не виноваты, они насилуют, но опять они не виноваты! Они машут ножками, опять не виноваты! Где ваша работа, господин Миронов?

зуфар юсупов Но разве это не является государственной политикой России в области миграции? Такая задача поставлена уже более 30 лет назад. В то время, когда Россия находилась под плотным кураторством Запада. И сейчас в принципе ничего не меняется. Против России ополчились все. Начиная с промышленно развитых стран, заканчивая нашими ближайшими соседями-бывшим нашими согражданами. Наступление идёт по всем фронтам, но самое страшное это то, что благодаря тому, что идеология запрещена российской Конституцией, государство оказалось "без станового хребта"-государственной морали. позволявшей СССР придерживаться чёткой линии как в экономике, так и в политике внутренней и внешней. Благодаря отсутствию идеологии (генеральной линии развития общества) через поколение рушится всё. Нет морали-нет цивилизованной жизни.