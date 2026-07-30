Россия-Китай. Перекрестные годы образования

В Москве работает выставка «Диалог: обмен достижениями в области художественного образования России и Китая» В рамках Перекрестных Годов образования России и Китая, в выставочном зале Московского государственного академического художественного института имени В.
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