A laptop with a working internet connection can solve a surprisingly common problem: the meeting room has weak Wi-Fi, a field team needs to connect several devices, or a hotel allows only one paid connection.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым