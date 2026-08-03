Поддубный рассказал, почему идет в Госдуму от «Единой России»

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Герой России и представитель общефедеральной пятерки кандидатов партии власти заявил, что решение идти в Думу продиктовано не личными амбициями, а возможностью использовать административный и политический ресурс для усиления государства.
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