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Приложитесь к святыне: в Свято-Андреевский храм прибыл новый накупольный крест

В храм апостола Андрея Первозванного, расположенный в г. Миллерово, прибыл новый накупольный крест. Он изготовлен на средства прихожан и благотворителей специалистами ЗАО «Грант» г.

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