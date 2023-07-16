Приложитесь к святыне: в Свято-Андреевский храм прибыл новый накупольный крест

В храм апостола Андрея Первозванного, расположенный в г. Миллерово, прибыл новый накупольный крест. Он изготовлен на средства прихожан и благотворителей специалистами ЗАО «Грант» г.
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