Билеты на транспорт получат стандартное оформление с сентября

С 1 сентября все билеты на общественный транспорт начнут оформлять по единому стандарту, который закрепит обязательный перечень реквизитов и усилит защиту прав пассажира, рассказала член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.
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