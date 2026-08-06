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Билеты на транспорт получат стандартное оформление с сентября

Билеты на транспорт получат стандартное оформление с сентября

С 1 сентября все билеты на общественный транспорт начнут оформлять по единому стандарту, который закрепит обязательный перечень реквизитов и усилит защиту прав пассажира, рассказала член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

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