Шаман из ХМАО предсказал погоду на 2024 год

Шаман из Ханты-Мансийска предсказал погоду на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что, согласно народным приметам ханты и манси, этот год будет теплым, поскольку в день зимнего солнцестояния в Югре стояла аномально теплая погода.