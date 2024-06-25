Стартовали съемки сериала «Между нами химия»

Кинокомпания «Водород» и «НМГ Студия» приступили к работе над новым сериалом «Между нами химия», который расскажет историю девушки Тани, пытающейся найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы он заботился о ее двоих детях после того, как ей поставили страшный диагноз.