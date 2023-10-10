Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 17 лет

Самой популярной соцсети в России «ВКонтакте» исполнилось 17 лет. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова 10 октября показала, как устроена работа социальной сети и какие идеи ее создатели планируют реализовать в ближайшее время.
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