Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 3, произошедшем к северо-востоку от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском АР Китая.
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