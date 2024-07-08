Здьелар считает, что Красич и Тошич усилили бы ЦСКА: «100%»

Экс-хавбеки армейцев сыграли за красно-синих в матчах BetBoom Братского Кубка. 39-летний Красич сделал голевую передачу в игре с ОФК (4:0), а 37-летний Тошич забил гол во встрече с «Партизаном» (3:0).