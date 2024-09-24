Диалоговое окно: Путин открыт к контактам с лидерами стран Совбеза ООН

Владимир Путин готов к диалогу с главами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, однако сейчас перспектива такой встречи нереалистична, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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