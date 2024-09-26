Трамвай №1 изменит схему маршрута С 28 по 30 сентября и с 6 по 7 октября будет закрыто движение на перекрестке улиц Титова и Военной для ремонта путей, из-за этого будет изменено движение пяти трамваев.
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Трамвай №1 изменит схему маршрута С 28 по 30 сентября и с 6 по 7 октября будет закрыто движение на перекрестке улиц Титова и Военной для ремонта путей, из-за этого будет изменено движение пяти трамваев.
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