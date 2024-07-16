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В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?

В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?

На побережьях Одессы и Черноморска вдруг стали устанавливать вот эти сооружения. После того, как порты начали разбиваться в щепки, Одесса теперь готовится к десанту.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Всех холов,бандеровцев,согнать в одно место,я думаю и охрана для них найдётся.Украинизация всей территории Украины началась по моему Галичины и со Львова потом.Всем самолётам с оружием с запада,чтобы не долетели до аэродрома и всю логистику нарушить.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Брать Одессу с моря - большие потери десанта. И строительство этих укреплений - очередной &quot;распил&quot; выделенных денег. Лучший вариант - пусть сами одеситы и жители Николаева решат свою судьбу, время настанет.
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9 час.

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