В Одессе начали ставить противодесантные укрепления. К чему бы это?

Aнатолий Райков

Всех холов,бандеровцев,согнать в одно место,я думаю и охрана для них найдётся.Украинизация всей территории Украины началась по моему Галичины и со Львова потом.Всем самолётам с оружием с запада,чтобы не долетели до аэродрома и всю логистику нарушить.