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«Бешикташ» готов фиксированно заплатить 5 млн евро за Кисляка. Остальная часть предложения в 30 млн – в бонусах (Иван Карпов)

«Бешикташ» готов заплатить 5 миллионов евро за Матвея Кисляка . Об этом сообщает Иван Карпов. Ранее журналист заявил , что турецкий клуб через посредника обозначил намерение увеличить условия сделки по 21-летнему полузащитнику ЦСКА до 30 миллионов евро.

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