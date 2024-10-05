Взлет и крах ё-мобиля

С начала новой постсоветской России все это время находились наглецы, обещавшие сделать что-то лучше Буханки! Так на свет один за одним появлялись наши автомобильные стартапы: Автокам Рейнджер, Мишка, Всероссийский автомобильный альянс Березовского.
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