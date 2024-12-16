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Русская весна

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Что означают слова папы римского о русских и украинских братьях: мнение

Что означают слова папы римского о русских и украинских братьях: мнение

Депутат последнего легитимного созыва Верховной рады Украины Олег Царев прокомментировал заявление папы римского Франциска о том, что русские и украинцы — это братья: «Папа Римский назвал украинцев и русских “братьями и кузенами” на ежегодной молитве за мир: “Вознося молитвы Пресвятой Богородице о “долгожданном мире для украинского народа и русского народа”, он сказал: “Они братья, кузены.

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