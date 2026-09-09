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Вечерний Новосибирск

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Защитивших мать с ребенком полицейских избили ее родственники в Новосибирске

Защитивших мать с ребенком полицейских избили ее родственники в Новосибирске

Конфликт случился в ночь на 5 октября 2025 года на улице Менделеева. Пьяный мужчина не давал спать сожительнице и ребенку, его 47-летний брат и его жена поддержали дебошира.

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