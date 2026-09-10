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ГБР обвинила сотрудника СБУ в плохом хранении боеприпасов в Миле под Киевом

ГБР обвинила сотрудника СБУ в плохом хранении боеприпасов в Миле под Киевом

Сотрудник СБУ назван подозреваемым в резонансном деле о взрыва на складе боеприпасов в посёлке Мила под Киевом.

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