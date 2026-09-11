Евродепутат Браун уничтожил памятник пособникам УПА у границы с УкраинойДепутат Европарламента от Польши Гжегож Браун собственноручно уничтожил памятник пособникам Украинской повстанческой армии*, который был установлен в 90-е недалеко от границы с Украиной и который местные жители боялись сносить, опасаясь мести украинцев.
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