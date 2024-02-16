В Сочи жуки съели тысячу пальм

В Сочи жуки съели тысячу пальмОколо тысячи пальм в Сочи погибли из-за пальмового жука-долгоносика. Первый заместитель главы курорта по экономике и финансам Светлана Калинина отметила, что в марте начнется период размножения этого вредителя.
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