В Сочи жуки съели тысячу пальм

В Сочи жуки съели тысячу пальмОколо тысячи пальм в Сочи погибли из-за пальмового жука-долгоносика. Первый заместитель главы курорта по экономике и финансам Светлана Калинина отметила, что в марте начнется период размножения этого вредителя.