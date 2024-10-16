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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис набрал 29 очков, 16 подборов и 8 передач в предсезонном матче с «Ютой»

Литовский бигмен «Сакраменто» записал на свой счет 29 очков, 16 подборов и 8 передач. Несмотря на это, «Кингз» уступили «Джаз» со счетом 114:117.

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