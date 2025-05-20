Влад Филат: "Экспорт падает, экономика рушится, а власть спит"

В Молдове продолжает снижаться экспорт и рушится экономика, а власти бездействуют. Такое мнение высказал бывший премьер-министр, председатель Либерально-демократической партии Молдовы Влад Филат, передает Noi.
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