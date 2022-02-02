smi.today

1 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Верно. Вы абсолютно правы. Если бы это еще поняли националисты "херои" Незалежной.Украина поблагода...
  • Александр Елецкий
    Тупее предложений чем наступить себе на яйца не придумаешь. Похоже в ЕС своеобразные осложнения от ковида.В ЕС предлогом дл...
  • Guru
    Так только бандиты поступают; ворвались в квартиру, всех избили, увели женщину без обуви и лекарства. Фашисты так дел...В центре Грозного...

Байден назначил Катар главным союзником США вне НАТО

МОСКВА, 02 февраля 2022, Институт РУССТРАТ. Байден назначил Катар главным союзником США вне НАТО. Соответствующее уведомление президент США направил 31 января 2022 года главам Палаты представителей и Сената: «Я делаю это назначение в знак признания многолетнего вклада Катара в возглавляемые США усилия в зоне ответственности Центрального командования США и в знак признания наших собственных национальных интересов в углублении двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности с государством Катар».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх