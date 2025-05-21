Балкон рухнул на стройке в Хабаровске, застройщиком заинтересовалась прокуратура

В Хабаровске во время строительства многоквартирного дома на улице Волочаевской обрушился балкон. Инцидент вызвал серьезные опасения — место происшествия открыто для прохода, и обломки могли травмировать случайных прохожих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии