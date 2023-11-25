Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, экстренно сел в Челябинске

Воздушное судно с двумя сотнями пассажиров на борту экстренно приземлилось в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вынужденная посадка рейса №472, летевшего по маршруту Новосибирск – Сочи, произошла в субботу, 25 ноября, в аэропорту Челябинска в 6:42.