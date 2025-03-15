«Я веду себя нормально, мне просто завидуют». Макс Ферстаппен ответил своим критикам

«Я веду себя нормально, мне просто завидуют». Макс Ферстаппен ответил своим критикамGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что не станет менять свой жёсткий стиль борьбы на трассе, а многочисленная критика его совсем не волнует.