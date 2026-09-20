Москва отразила самую массированную атаку БПЛА — Собянин

Москва отразила самую массированную атаку БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. По словам мэра столицы, с субботы российские средства ПВО сбили более 1600 беспилотников, около 450 из них — на подлёте к Москве.
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