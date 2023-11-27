«Российская энергетическая неделя» состоится в 2024 году с 26 по 28 сентября в Москве

VII Международный форум «Российская энергетическая неделя», одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса, состоится с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве.
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