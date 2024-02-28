Массовый забой непобедимой западной техники: Зрелище, от которого не оторваться

В ближайшее время ВСУ попытаются зацепиться за благоприятные оборонительные рубежи. Если нашим наступающим войскам удастся сбить с них противника, то дальнейшее отступление ВСУ может существенно ускориться, а русская армия существенно продвинется на запад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии