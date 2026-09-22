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Татар-информ

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Когогин: КАМАЗ планирует в 2027-м начать серийный выпуск туристических автобусов

Когогин: КАМАЗ планирует в 2027-м начать серийный выпуск туристических автобусов

Фото: пресс-служба КАМАЗа В следующем, 2027 году КАМАЗ по-прежнему намерен запустить серийное производство туристических автобусов.

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