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Жезуш возглавил сборную Португалии вместо Мартинеса

Жорже Жезуш официально назначен на пост главного тренера сборной Португалии . 71-летний специалист на этой должности заменил Роберто Мартинеса , работавшего с командой с января 2023 года.

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