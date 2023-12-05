Удмуртия стала одним из самых активных регионов в борьбе с отходами

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 5 место среди 89 субъектов страны в рейтинге по борьбе с отходами. Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко отметила, что республика с прошлого года преодолела 12 позиций за год.
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