TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Индекс потребительского доверия Великобритании от Gfk снизился в июле к отметке -7

Согласно опубликованным сегодня данным исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия Великобритании снизился в июле к отметке -7, тогда как еще месяцем ранее он был на уровне -9 (самСогласно опубликованным сегодня данным исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия Великобритании снизился в июле к отметке -7, тогда как еще месяцем ранее он был на уровне -9 (самый высокий уровень с февраля 2020).

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