Индекс потребительского доверия Великобритании от Gfk снизился в июле к отметке -7

Согласно опубликованным сегодня данным исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия Великобритании снизился в июле к отметке -7, тогда как еще месяцем ранее он был на уровне -9 (самСогласно опубликованным сегодня данным исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия Великобритании снизился в июле к отметке -7, тогда как еще месяцем ранее он был на уровне -9 (самый высокий уровень с февраля 2020).