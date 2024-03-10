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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» выиграл только 1 из 6 последних матчей Серии А. Команда Миранчука не проиграет в Турине за 1.72

«Ювентус» сыграет дома с «Аталантой» в 28-м туре чемпионата Италии. «Юве» за последние шесть игр обыграл только «Фрозиноне», а проиграл половину из них – «Интеру», «Удинезе» и «Наполи».

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